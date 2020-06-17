Летняя школа космического искусства откроется в Музее космонавтики

17:45
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Музей космонавтики Москвы 18 июня открывает Летнюю школу космического искусства, сообщает столичный департамент культуры.
Кроме того, совместно с арт-практикой ARTYPICAL будет организован конкурс на участие в проекте. В школу приглашаются музыканты, художники, технологические разработчики и научные исследователи.
Прием заявок на участие будет проходить с 18 июня по 5 июля 2020 года. 12 июля будет объявлен окончательный состав участников школы. В ее рамках будет организован лабораторный проект творческого исследования архивов и визуальной культуры. Он будет нацелен на создание образов, связанных с современными представлениями человека о космосе и историей его освоения.
В частности, в рамках проекта будут создаваться новые звуковые и визуальные произведения в разных жанрах. Куратор Летней школы Наталья Фукс отметила, что проект представляет собой образовательную программу, которая будет проводиться в онлайн-формате.
"Летняя школа представляет собой образовательную программу в онлайн-формате с целью проведения тематических лекций и семинаров как для участников школы, так и для широкой аудитории, а также публичную аудиовизуальную программу и выставочные проекты по окончании периода проведения летней школы", – отметила Фукс.
Сообщается, что школа будет работать с 27 июля по 31 августа 2020 года. Занятия для участников проекта будут бесплатными. В программу проекта войдет изучение космоса с точки зрения кинематографа и визуального исскуства. Кроме того, космос будет рассмотрен с точки зрения творчества музыкантов, философии и иконографии. В рамках программы участникам расскажут о звуковых исследованиях космоса, а также о его медиаархеологии. Также некоторые занятия посвятят технологическому искусству в космическом пространстве.
Проводить занятия будут приглашенные эксперты из сферы современной культуры, космических технологий, международных институций, связанных с исследованиями космоса. Публичная программа школы будет представлена в пространстве Музея космонавтики в Москве и на партнерских площадках в 2020-2021 годах. Лучшие проекты, организованные в рамках школы, смогут получить поддержку на реализацию в рамках совместных публичных программ.
Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку на участие. К ней должно прилагаться мотивационное письмо, а также портфолио на русском и английском языках.
Ранее Музей космонавтики вместе с Государственным историческим музеем и Музеем Победы стал победителем конкурса "Интермузей-2020".
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