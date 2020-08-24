Около 100 арт-объектов появятся в Москве ко Дню города

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Около 100 арт-объектов появятся в столице ко Дню города, который в этом году будет отмечаться 5 и 6 сентября. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Инсталляции появятся практически в каждом районе города. Так, в музее-заповеднике "Коломенское" установят два арт-объекта, которые познакомят москвичей с жизнью средневековой столицы. А парк "Печатники" украсят работами Валентина Серова. Там же пройдет выставка об археологических находках города.
Масштабные картины Михаила Врубеля, Архипа Куинджи и Клода Моне покажут в парке 50-летия Октября. А в Парке Горького выставят картину Ивана Шишкина "Утро в сосновом лесу". Она будет выполнена в 3D-эффекте.
Некоторые площадки будут посвящены военной истории и боевой технике. Так, в Измайловском парке установят макет ордена Святого Георгия. А увидеть реплику ордена Красной Звезды и макет знаменитого кукурузника можно будет в парке Победы в Зеленограде.
В детском ландшафтном парке "Южное Бутово" горожане смогут посетить настоящий музей под открытым небом. Там установят 12 стеклянных витрин, экспозиции в них познакомят с уникальной флорой и фауной Москвы, расскажут о событиях Отечественной войны 1812 года и Второй мировой войны.
Погрузиться в мир науки москвичи смогут в ландшафтном парке "Митино". Там разместят арт-объекты под общим названием "Лес кристаллов". Жители смогут увидеть в том числе макет аммонита в разрезе.
А познакомиться с легендарными машинами москвичи смогут на Академической площади в Троицке. На площадке выставят автомобили "Москвич-412", "Москвич-408" и внедорожник "Москвич-415С". Еще несколько тематических зон оборудуют на переходе от площади Революции к Манежной площади.
Ранее сообщалось, что в столице 5 и 6 сентября для детей проведут более 1,2 тысячи увлекательных мастер-классов. В День города юные участники смогут нарисовать картины с видами Москвы, смастерить и запустить воздушных змеев, оформить красивые миниатюрные, поучаствовать в научных экспериментах, разобраться в тонкостях работы геологов и археологов и многое другое.
Все мастер-классы будут проводиться бесплатно, но для входа на площадки праздника нужна предварительная регистрация. На мероприятиях будут соблюдены все санитарные требования.
"Это наш город": День города отпразднуют в Москве 5 и 6 сентября
В этом году Москве исполняется 873 года. Для ценителей активного отдыха организаторы подготовили специальную программу на 12 площадках. Так, дети и взрослые смогут развлечься в скейт-парках, посетить тренировки по сапсерфингу, а также поуправлять беспилотниками.
10 больших скейт-парков оборудуют в 16-м микрорайоне Зеленограда, на пересечении Юровской и Соколово-Мещерской улиц, в сквере у Гольяновского пруда, на Митинской, Городецкой, Святоозерской, Ключевой, Профсоюзной и Матвеевской улицах, а также на улице Перерва. В каждом из таких будут уникальные конструкции разных высот и сложности: стрит-зоны, боулы, бетонные грани и другие элементы. Выполнять трюки смогут как новички, так и профессионалы.
В честь Дня города бесплатный доступ для посетителей предоставят 90 музеев и выставочных залов Москвы. Праздничную программу подготовят и столичные парки.
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