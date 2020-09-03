На ВДНХ откроют выставку о жизни Москвы во время пандемии COVID-19

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На главной аллее ВДНХ с 5 сентября заработает выставка "Москва. Герои", посвященная жизни столицы во время пандемии коронавируса. Экспозицию можно будет посетить до 5 октября 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба выставочного комплекса.

Отмечается, что проект расскажет о людях, на которых держалась жизнь города в период самоизоляции. Фотовыставку организовал столичный комитет по туризму.

"Проект объединяет работы пяти известных фотографов – Алексея Киселева, Марго Овчаренко, Георгия Пинхасова, Арсена Ревазова и Нанны Хайтманн, которые через призму объектива показывают, чем жила столица во время пандемии. Куратор выставки – Нина Гомиашвили", – рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что выставка состоит из 70 снимков. Все они выполнены в разных стилях.

"Посетители смогут увидеть лица медиков, круглосуточно сражавшихся за жизнь пациентов, а также кадры, запечатлевшие жизнь обычных людей, привыкающих к новым реалиям. Экспозиция основана на материалах документального фотопроекта "Герои нашего времени", доступного на сайте москвастобой.рф", – подчеркнули в пресс-службе.

Ранее в столичном метро открылась фотовыставка, посвященная 100-летию Карелии. Она продлится до 14 сентября. На ней можно познакомиться с работами карельских фотографов, которые запечатлели заповедные места, леса и озера субъекта.

