В московском метро возобновились выступления музыкантов

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Живая музыка снова зазвучала в переходах Московского метрополитена. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Один из самых любимых проектов снова радует пассажиров. С 1 сентября возобновляются живые выступления музыкантов на станциях Мосметро", – рассказали в ведомстве.

По данным Дептранса, в новом сезоне все выступления будут проходить с учетом мер безопасности – музыкантов обяжут соблюдать масочный режим, а непосредственно у площадок нанесут разметку для соблюдения социальной дистанции.

Чтобы выступать в метро, необходимо оформить заявку на сайте проекта. Дедлайн – 14 сентября.

Ранее из-за пандемии коронавируса "Музыка в Метро" перешла в онлайн-формат.

1 сентября стало известно об открытии фотовыставки "Карелия – далекая и близкая" в галерее "Метро". На станции "Выставочная" можно ознакомиться с работами, приуроченными к 100-летию региона.

