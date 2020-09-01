Фотовыставка к 100-летию Карелии открылась в столичном метро

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Фотовыставка под названием "Карелия – далекая и близкая" открылась для посетителей в галерее "Метро" на станции метро "Выставочная". Экспозиция посвящена 100-летию региона. Об этом сообщает департамент транспорта столицы в Telegram.

Продлится выставка до 14 сентября. На ней можно познакомиться с работами карельских фотографов, которые запечатлели заповедные места, леса и озера субъекта.

В подготовке выставки совместно с московским метрополитеном было задействовано Постоянное представительство Республики Карелия. Плотное сотрудничество наблюдается уже не в первый раз. Так, многие станции метрополитена украшены камнями и минералами карельских месторождений.

Ранее сообщалось, что обновленное здание Старого Английского Двора станет частью парка "Зарядье". 5 сентября там пройдут первые экскурсии для посетителей.

