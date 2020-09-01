Старый Английский Двор станет частью парка "Зарядье"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Обновленное здание Старого Английского Двора станет частью парка "Зарядье". 5 сентября там пройдут первые экскурсии для посетителей. В честь Дня города они будут бесплатными. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Знакомиться с экспонатами музея гости смогут каждые 30 минут индивидуально или в составе экскурсионной группы не больше 10 человек. Для групп из 15 человек будут проводиться уличные экскурсии без посещения музея.

Посетить Старый Английский Двор можно будет и в рамках исторического экскурсионного маршрута по "Зарядью". Осмотр доступен индивидуально или с экскурсоводом.

Кроме этого, со вторника по пятницу для детей там будут проходить занятия навигацкой и арифметической школ. А уже осенью в музее пройдет олимпиада "Музеи. Парки. Усадьбы".

Палаты на Варварке были построены в начале XVI века. Они являются первым официальным представительством иностранной державы, сохранившимся в Москве.

С 1994 года в стенах палат организован музей, который долгое время (до 2020 года) был филиалом музейного объединения "Музей Москвы". В основании музея принимала участие королева Великобритании Елизавета II.

"За это время здание отреставрировали и открыли современную экспозицию, посвященную жизни английского купеческого дома на Варварке в XVI–XVII веках и зарождению отношений между Англией и Московией. Передача Старого Английского Двора в ландшафтно-архитектурному комплексу парка "Зарядье" – это возвращение одному из старейших зданий Москвы исторического статуса, связанного с его местоположением", – поделилась директор музейного объединения "Музей Москвы" Анна Трапкова.

Гости музея смогут увидеть предметы быта москвичей, монеты и другие артефакты, которые были найдены на территории районов Зарядье и Китай-города во время раскопок. Ранее данная коллекция располагалась в подземном музее "Зарядья". Теперь ее и привычную экспозицию Старого Английского Двора обновят с применением современных технологий.

"В камерных пространствах Старого Английского Двора мы сможем воплощать идеи на контрасте эпох, активно используя мультимедийные технологии, в том числе проекции на стены, световое и звуковое оформление, которые усилят восприятие существующей экспозиции. А многовековая история здания, связанная с районом Зарядье, позволит легко вписать музей в экскурсионные маршруты и событийную программу парка", – рассказал директор парка "Зарядье" Иван Демидов.

Приобрести билеты на посещение музея можно в кассах павильонов "Медиацентр" и "Заповедное посольство", в сувенирном магазине самого музея, на сайте и в мобильном приложении парка "Зарядье", а также в платежно-навигационных терминалах, расположенных на территории парка.

Работает музей со вторника по воскресенье с 10:00 до 20:00. При этом кассы закрываются в 19:00.

Узнать более подробную информацию о выставках можно на сайте парка "Зарядье".

Ранее сообщалось, что в честь Дня города, 5 и 6 сентября, в Музее Москвы будет организована праздничная программа для посетителей. Главным событием станет запуск VII Московской международной биеннале молодого искусства в Музее Москвы. Фестиваль будет состоять из пяти программ, нескольких выставок и событий, которые продемонстрируют искусство из разных стран мира.