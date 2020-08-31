Экспозицию музейного комплекса "Буран" обновили на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы
На ВДНХ обновили экспозицию интерактивного музейного комплекса "Буран". Преобразование провели к пятилетию со дня открытия выставки. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что за 5 лет работы музейный комплекс посетили порядка 200 тысяч человек. Увидеть обновленную выставку можно в составе небольшой группы и в сопровождении гида. Узнать расписание экскурсий и купить билет можно на сайте.
Новинкой экспозиции стала копия стенда, на котором тестировали бортовые системы настоящего ракетоплана "Буран". Экскурсовод запускает проверку всех систем челнока перед полетом, а ее результаты становятся доступны на экране стенда.
Кроме этого, гости комплекса смогут оценить новые катапультные кресла в самом макете челнока. Так, расположенные на нижнем ярусе два кресла и симулятор позволят посадить корабль на космодром Байконур с высоты 80 тысяч метров. При этом программа полностью имитирует реальную посадку 15 ноября 1988 года.
Изучить кресло, разработанное для спасения экипажа в случае катапультирования из космического корабля, можно будет на верхнем ярусе, где воссоздали командный пункт. Там же можно частично ознакомиться с кислородным оборудованием. Оно обеспечивало жизнедеятельность космонавтов при катапультировании на больших высотах.
Однако начало экскурсии происходит в кинозале. Там посетителям рассказывают об истории создания челнока. Сразу после участники экскурсии попадают на борт воздушного судна, проходят внутрь корабля, где знакомятся с особенностями строения "Бурана".
В настоящее время демонстрация стенда, кресел и симулятора осуществляется смотрителями музея. Такие меры предприняты в связи с эпидемиологической ситуацией. Все посетители могут посещать выставку только в масках и перчатках, отмечают в пресс-службе ВДНХ.
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