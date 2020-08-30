Названы шесть лучших смотровых площадок Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве назвали шесть самых лучших смотровых площадок. Там установлены подворные трубы, проводят экскурсии и устраивают концерты, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В частности, красивый вид на Воробьевы Горы, Шуховскую и Останкинскую башни открывается в Парке Горького по адресу: улица Крымский Вал, дом № 9. Также оттуда видны высотка министерства иностранных дел, башни "Москвы-Сити", Крымский мост. Подняться на смотровую площадку можно на лифте, купив билет на посещение музея.

Необычная смотровая площадка расположена на крыше павильона "Рабочий и колхозница" на ВДНХ.

Центральный детский магазин на Лубянке тоже предлагает посетить смотровую площадку, которая находится на крыше здания. Оттуда можно увидеть арку Третьяковского проезда, готические фасады аптеки Феррейна, Кремль, Политехнический музей, Лубянскую площадь. Кроме того, увидеть город с высоты птичьего полет можно со стадиона "Лужники", башни "Око" и крыши Московского планетария.

Ранее сообщалось, что в "Москва-Сити" снова открылась смотровая площадка PANORAMA 360. На город можно посмотреть с высоты 327 метров, а также попробовать мороженое.

В июле в парке "Сокольники" открыли колесо обозрения высотой 35 метров – это соразмерно 12-этажному дому. Для посетителей оборудовано 18 кабинок, каждая из которых способна принять до шести человек. У закрытых кабин есть панорамное остекление, внутри работают кондиционеры и обогревательная система. Колесо обозрения имеет 10 скоростей, один круг можно пройти в среднем за 7–10 минут.