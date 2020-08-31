Ракета Falcon 9 стартовала с мыса Канаверал с аргентинским спутником

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Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX стартовала во Флориде со спутником зондирования Земли SAOCOM, передает News.ru.

Пуск ракеты-носителя состоялся 31 августа в 02:18 по московскому времени с космодрома на мысе Канаверал. Это четвертый полет многоразовой первой ступени Falcon 9.

Спутник SAOCOM-1A принадлежит Аргентинскому космическому агентству. Он предназначен для радиолокационного наблюдения за Землей спасателями и метеорологами. Спутник в том числе предназначен для замера уровня влажности почвы в том или ином районе.

В июне в США стартовала ракета-носитель Falcon 9 с группой из 58 спутников Starlink. В этот раз это был запуск девятой партии спутников Starlink.

Для первой ступени Falcon 9 это была третья отправка груза на околоземную орбиту. Starlink является спутниковой сетью, способной обеспечить широкий доступ в интернет для населения Земли.

