Компания SpaceX намерена запустить на орбиту 60 интернет-спутников

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Компания предпринимателя Илона Маска SpaceX на следующей неделе планирует запуск очередной группы из 60 микроспутников. Оборудование отправят в космос для того, чтобы развернуть глобальную сеть интернет-покрытия системы Starlink, передает "Газета.ру".

Планируется, что спутники доставят при помощи ракеты-носителя Falcon 9. Она стартует на мысе Канаверал, расположенном во Флориде, 13 июня с 4:00 до 5:00 по московскому времени. Так, последняя партия аналогичных спутников отправлена на орбиту 4 июня.

Ранее экипаж Crew Dragon благополучно перешел на Международную космическую станцию. На борту находились два астронавта NASA – Даг Херли и Боб Бенкен.

Кроме того, в Роскосмосе рассказали о планах испытания новых ракет. Планами поделился официальный представитель государственной корпорации Владимир Устименко.