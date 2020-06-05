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Наука

14:29

Компания SpaceX намерена запустить на орбиту 60 интернет-спутников

наука

Фото: ТАСС/Zuma

Компания предпринимателя Илона Маска SpaceX на следующей неделе планирует запуск очередной группы из 60 микроспутников. Оборудование отправят в космос для того, чтобы развернуть глобальную сеть интернет-покрытия системы Starlink, передает "Газета.ру".

Планируется, что спутники доставят при помощи ракеты-носителя Falcon 9. Она стартует на мысе Канаверал, расположенном во Флориде, 13 июня с 4:00 до 5:00 по московскому времени. Так, последняя партия аналогичных спутников отправлена на орбиту 4 июня.

Ранее экипаж Crew Dragon благополучно перешел на Международную космическую станцию. На борту находились два астронавта NASA – Даг Херли и Боб Бенкен.

Кроме того, в Роскосмосе рассказали о планах испытания новых ракет. Планами поделился официальный представитель государственной корпорации Владимир Устименко.

Впервые за 9 лет американские астронавты полетят на МКС на собственной ракете

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