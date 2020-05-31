В Роскосмосе рассказали о планах испытания новых ракет

Фото: ТАСС/Пресс-служба ГК "Роскосмос"

Две новые ракеты испытает Роскосмос в 2020 году. Планами поделился официальный представитель государственной корпорации Владимир Устименко на странице в Twitter.

"Но и мы на месте стоять не собираемся. Уже в этом году проведем испытания двух новых ракет, а в следующем – возобновляем нашу Лунную программу", – заявил Устименко. По его словам, ожидаются интересные проекты.

Ранее стало известно, что ракета Falcon 9 с двумя астронавтами NASA на борту корабля Crew Dragon стартовала к Международной космической станции. Запуск состоялся с мыса Канаверал в США. В результате данный корабль благополучно пристыковался к МКС. Так, состыковка произошла с опережением графика.

До этого гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что РФ должна приступить к созданию новой орбитальной станции. Он уточнял, что МКС может просуществовать не более 10 лет.