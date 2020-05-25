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Наука

13:01

Рогозин заявил, что РФ должна приступить к созданию новой орбитальной станции

наука

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия должна приступить к созданию новой орбитальной станции. Об этом он сообщил в эфире радио "Комсомольская правда".

"Россия как страна, которая всегда была лидером в создании орбитальных станций, должна начать немедленно работу по созданию новой орбитальной станции", – заявил Рогозин.

Он подчеркнул, что работу над этим проектом будет вести ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия", которую недавно возглавил бывший гендиректор "Сухого" Игорь Озар, передают "Дни.ру".

"Какая она будет? Посещаемая или обитаемая, международная или национальная – этот вопрос будет решаться в ближайшее время. Но техническая сторона этого дела должна быть начата немедленно", – подчеркнул Рогозин.

Он отметил, что международная космическая станция (МКС) может просуществовать не более 10 лет, так как "существует усталость конструкции и заданный ресурс модулей".

В конце января стало известно, что Роскосмос планирует разработать план исследования Венеры, который будет по своим масштабам сопоставим с лунной программой. Программа предполагает включение в ее состав проекта "Венера-Д", который состоит из российских посадочного и орбитального аппаратов.

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