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Наука

11:46

Корабль "Союз МС-16" с экипажем МКС выведен на орбиту

наука

Фото: Роскосмос/Олег Скрипочка

Ракета-носитель "Союз-2.1а" вывела на орбиту корабль "Союз МС-16" с экипажем, который состоит из россиян Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и американца Кристофера Кэссиди. Видеозапись есть на сайте "Роскосмоса".

Сближение корабля с МКС будет проходить по шестичасовой схеме. Его стыковка к модулю "Поиск" российского сегмента станции должна произойти в 17:16 мск.

"Союз МС-16" стал первым кораблем с экипажем, который полетел на ракете "Союз-2.1а". Ракета полностью состоит из отечественных комплектующих.

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ранее рассказал о планах корпорации на 2020 год. Так, планируется совершить два десятка запусков ракеты-носителя "Союз".

Ранее на территории штаб-квартиры "Роскосмоса" на Бережковской набережной в качестве памятника установили пускаемый аппарат пилотируемого корабля "Союз МС-10".

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