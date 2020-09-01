Утвержден дизайн станции "Улица Новаторов" Коммунарской линии метро

12:24
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Станцию "Улица Новаторов" Коммунарской линии метро украсят декоративные кессоны на потолке и алюминиевые сотовые панели на путевых стенах. Дизайн станции утвердила Москомархитектура.
Потолок на станции выполнят из алюминиевых панелей различного формата, имеющих шлифованную поверхность. В углублениях кессонов спрячут светильники.
Путевые стены в верхней части будут поддерживать рисунок потолка, некоторые элементы расположат в глубине и выкрасят в оранжевый цвет. Нижнюю часть полностью облицуют перфорированными элементами высотой 1,2 метра того же оттенка.
Два ряда колонн и пол облицуют светло-серым гранитом, цоколь выполнят из черного габбро-диабаза. На потолке коссового вестибюля разместят треугольные сотовые алюминиевые панели, кассовый блок облицуют оранжевым искусственным камнем.
Входные павильоны будут отапливаться. Все пути движения пассажиров выполнят с учетом потребностей маломобильных групп населения.
Строительство Коммунарской линии началось в 2018 году. Сейчас идет сооружение двух первых участков от станции "Улица Новаторов" до станции "Коммунарка".
Общая длина участков составляет 15,7 километра. На них расположатся семь станций: "Улица Новаторов", "Университет Дружбы Народов", "Улица Генерала Тюленева", "Славянский мир", "Мамыри", "Без названия" и "Коммунарка".
В июле Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции "Мамыри" Коммунарской линии метро. Градоначальник напомнил, что это радиальное направление станет самым длинным в Московском метрополитене.
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