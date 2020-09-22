На ВДНХ вспомнят День Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В лектории павильона "Рабочий и колхозница" на ВДНХ покажут фильмы и спектакли, проведут концерты и тематические лекции, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Программа является частью образовательного проекта "Знание. ВДНХ", сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В пресс-службе выставки напомнили, что 2020 год в России объявлен Годом памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В мае все желающие могли поучаствовать в онлайн-проектах, а офлайн-мероприятия перенесены на осень.
Первая встреча состоится 24 сентября в 19:00 и начнется с показа короткометражного художественного фильма "Старый вояка" о ветеране Первой мировой войны, который пытается сбежать на фронт.
В главных ролях снялись Владимир Этуш и Ольга Тумайкина. Для Владимира Этуша эта роль стала последней. После просмотра фильма гости смогут обсудить картину и съемочный процесс.
22 октября в 19:00 группа Elena et les garçons ("Элена и ребята") исполнит популярные песни военного времени. 23 октября в 19:00 актриса Алиса Гребенщикова проведет творческую встречу "Пробуждение поэтического дара. Фронтовые дневники Юлии Друниной".
25 октября в 19:00 покажут спектакль "Человек больше войны" по трем книгам из художественно-документальной хроники "Голоса Утопии": "У войны не женское лицо", "Цинковые мальчики" и "Время секонд хэнд" Светланы Алексиевич.
Все мероприятия бесплатны. Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться. В связи с требованиями безопасности гости выставки должны соблюдать социальную дистанцию и масочно-перчаточный режим.
В этом году празднование Дня Победы на ВДНХ прошло в онлайн-формате, собрав более двух миллионов просмотров. Специально к 9 Мая был запущен портал "История одной дивизии: неизвестные герои ВДНХ", посвященный судьбе 13-й Ростокинской дивизии народного ополчения.
Также стартовал спецпроект "Однополчане" с историями ушедших на фронт работников выставки. В медиатеку музея ВДНХ добавили более 700 статей из газет и журналов ВДНХ разных лет, посвященных этой памятной дате.
Летом на ВДНХ также отметили отметили День семьи, любви и верности, День российского флага, День российского кино, а также другие праздники.
В день рождения ВДНХ на территории было проведено свыше 80 мероприятий для гостей всех возрастов. За лето на ВДНХ распустилось более 1,3 миллиона цветов.
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