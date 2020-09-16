Наталья Сергунина подвела итоги летнего сезона на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
На ВДНХ были подведены итоги сезона. Летом там отметили День семьи, любви и верности, День российского флага, День российского кино, а также другие праздники, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
В день рождения ВДНХ на территории было проведено свыше 80 мероприятий для гостей всех возрастов.
"За сезон на разных площадках ВДНХ с учетом всех необходимых мер безопасности прошло больше 5700 культурных, образовательных, досуговых и спортивных программ для посетителей", – сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
Выставочный комплекс полностью адаптировался к новым эпидемиологическим условиям: все мероприятия были рассредоточены по территории и имели ограничения по числу посетителей. Для обеспечения соцдистанции количество участников экскурсий не превышало 15 человек.
Кроме того, на открытой веранде Дома культуры в танцевальных и спортивных мастер-классах могли принять участие не более 50 гостей одновременно. В Зеленом театре для зрителей сделали специальную рассадку на увеличенном расстоянии.
В июне на ВДНХ начался танцевальный сезон. Столичные гости учились самбе, румбе, сальсе, бачате, ча-ча-ча, хип-хопу, дэнсхоллу, а также русским народным танцам. Еще летом снова начали проходить экскурсии по территории комплекса. Для посетителей подготовили маршруты под названием "ВДНХ в цветах", "За вдохновением" и "Природный мир ВДНХ".
По информации пресс-службы ВДНХ, этим летом горожане могли гулять по территории среди исторических павильонов и фонтанов, смотреть современные и классические образцы ландшафтного дизайна, а также посещать музеи. Помимо того, проводились концерты.
При этом на территории ВДНХ все еще сохраняются профилактические меры. Экспозиции музеев и залы для мероприятий заполняются не более чем на 50%.
В музеях и залах для мероприятий сделана специальная разметка, нужная для соблюдения москвичами социальной дистанции. Посетить экспозиции можно только в масках и перчатках, а на входе бесконтактно измеряют температуру.
Ранее говорилось, что на ВДНХ в этом году расцвело рекордное количество цветов. Отмечается, что возле павильонов "Оптика" и "Цветоводство и озеленение" были разбиты новые цветники.
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