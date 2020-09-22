Москвичей пригласили на бесплатные спортивные экскурсии в парках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В парках на северо-востоке Москвы с 29 сентября начнут проводиться бесплатные спортивные экскурсии "Скандинавские экопрогулки", сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.
"На занятиях по скандинавской ходьбе участникам будут рассказывать об особенностях природной территории, растениях и жителях. Бесплатные экскурсии смогут посетить все желающие старше 18 лет", – говорится в сообщении.
Прогулки будут организовывать по вторникам в разных парках северо-востока столицы: в Долгих прудах, Лианозовском и Алтуфьевском заказниках, а также в памятнике садово-паркового искусства "Архангельское-Тюриково".
В последнем экопрогулка пройдет уже 29 сентября в 14:30. Участникам необходимо иметь при себе справку об отсутствии противопоказаний для занятий скандинавской ходьбой. Записаться можно по телефону 8 (499) 477-11-97.
Ранее специалисты Мосприроды составили подборку из восьми маршрутов для спортивных пробежек в разных районах столицы. Один из них расположен в Серебряном бору. На экологической тропе "У озера Бездонное" расположены большие тростниковые болота. А вдоль дорожки растут желтые ирисы, пальчатокоренники и колокольчики.
В столичных парках проходят спортивные занятия
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: