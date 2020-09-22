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Спорт

13:42

Москвичей пригласили на бесплатные спортивные экскурсии в парках

спорт город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В парках на северо-востоке Москвы с 29 сентября начнут проводиться бесплатные спортивные экскурсии "Скандинавские экопрогулки", сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

"На занятиях по скандинавской ходьбе участникам будут рассказывать об особенностях природной территории, растениях и жителях. Бесплатные экскурсии смогут посетить все желающие старше 18 лет", – говорится в сообщении.

Прогулки будут организовывать по вторникам в разных парках северо-востока столицы: в Долгих прудах, Лианозовском и Алтуфьевском заказниках, а также в памятнике садово-паркового искусства "Архангельское-Тюриково".

В последнем экопрогулка пройдет уже 29 сентября в 14:30. Участникам необходимо иметь при себе справку об отсутствии противопоказаний для занятий скандинавской ходьбой. Записаться можно по телефону 8 (499) 477-11-97.

Ранее специалисты Мосприроды составили подборку из восьми маршрутов для спортивных пробежек в разных районах столицы. Один из них расположен в Серебряном бору. На экологической тропе "У озера Бездонное" расположены большие тростниковые болота. А вдоль дорожки растут желтые ирисы, пальчатокоренники и колокольчики.

В столичных парках проходят спортивные занятия

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