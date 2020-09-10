Участники проекта "Спортивные выходные" пробежали 555 километров

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Участники проекта "Спортивные выходные", который запустили месяц назад в рамках программы "Здоровая Москва", провели на занятиях 600 часов и пробежали 555 километров, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Мастер-классы проекта посетили уже 5 474 человека. Занятия проводят профессиональные наставники, среди которых действующие чемпионы Европы и мира, кандидаты и мастера спорта.
Участниками серии бесплатных занятий по уличным видам спорта могут стать горожане старше 18 лет. Занятия проходят по выходным на ВДНХ, в Парке Горького, "Музеоне", Нескучном саду, парке "Сокольники" и "Фили", парке 850-летия Москвы и других.
Москвичи могут позаняться скандинавской ходьбой, бегом, йогой, воркаутом. Также предусмотрены велосипедные, беговые и пешеходные экскурсии. Записаться на занятия можно в центрах госуслуг. Сотрудник поможет заполнить анкету спортивных предпочтений, а накануне занятия напомнит о времени и месте.
"Жители активно откликнулись на возможность принять участие в занятиях под руководством опытных тренеров. Наши специалисты помогли более 5,4 тысячи человек записаться на мастер-классы в рамках проекта. Чаще всего участники выбирают йогу и скандинавскую ходьбу", – заявил заместитель директора центров госуслуг Александр Гребенкин.
По его словам, занятия рассчитаны на любой уровень подготовки.
Ведется также и онлайн-запись. На сайте предложат выбрать подходящий вид спорта, дату, время и городскую площадку.
Тренировки проходят с учетом всех санитарно-эпидемиологических требований: количество мест в группах ограниченно (от 10 до 25 человек в зависимости от вида спорта), а весь инвентарь дезинфицируется перед началом занятий.
Ранее сообщалось, что на ВДНХ с 15 августа стартует программа "Спортивные выходные", в рамках которой участники смогут попробовать себя в скандинавской ходьбе, катании на роликах, беге и воркауте.
Записаться на тренировки можно на сайте. Жители ЮАО могут обратиться за консультацией и подать заявку в любом центре госуслуг "Мои документы" своего округа.
"Спорт": каждое воскресенье в столице проводят спортивные выходные
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