В Мосприроде назвали лучшие маршруты для осенних пробежек

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты Мосприроды составили подборку из восьми маршрутов для спортивных пробежек в разных районах столицы. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Один из них расположен в Серебряном бору. На экологической тропе "У озера Бездонное" расположены большие тростниковые болота. А вдоль дорожки растут желтые ирисы, пальчатокоренники и колокольчики.

В Царицыно пробежаться можно по маршруту "Долина реки Язвенки". Он пролегает через крутые горки и подъемы, и больше подойдет для опытных спортсменов. Пролегает тропа от входа с Шипиловского проезда.

Жителям Зеленограда порекомендовали посетить парк 40-летия Победы. Здесь создали беговую дорожку со специальным покрытием, причем она проходит мимо Большого городского пруда с тремя фонтанами. Есть и второй маршрут – по местному дендропарку.

Беговые дистанции также оборудованы в парке "Битцевский лес" в пойме реки Чертановки, в парке "Кузьминки-Люблино" мимо Петровского дуба, а также в парке "Покровское-Стрешнево" на реке Чернушке.

В начале сентября специалисты Мосприроды подготовили новую видеоэкскурсию, получившую название "Косинский аквадуэт". Ролик посвящен уникальным ледниковым озерам столицы.

