Мосприрода подготовила видеоэкскурсию по ледниковым озерам столицы

Фото: Мосприрода

Специалисты Мосприроды подготовили новую видеоэкскурсию, получившую название "Косинский аквадуэт". Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Жители Москвы могут узнать о единственных озерах ледникового происхождения в столице – Белом, Черном и Святом. Помимо истории этих водоемов, в видео затронут тему природы парка "Косинский", где они и расположены.

Экскурсовод расскажет о различиях ветлы и вербы и покажет, какое из трех растений – тростник, камыш или рогоз – качается на ветру.

Виртуальная прогулка по парку "Косинский" стала частью проекта #Природа_на_удаленке. Ознакомиться с ней можно как на сайте Мосприроды, так и в социальных сетях учреждения.

На природной территории проводят и очные экскурсии. Для записи необходимо обратиться по телефону +7 (499) 367-89-18.

Ранее в августе сотрудники вольерного комплекса "Битцевский лес" подготовили другую видеоэкскурсию, которая была посвящена местным животным. Героями ролика стали белки и птицы.

