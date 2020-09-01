Занятия скандинавской ходьбой возобновлены в рамках проекта "Московское долголетие"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Проект "Московское долголетие" возобновляет занятия скандинавской ходьбой. Они будут проходить в парках столицы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Спортивные встречи проходят согласно установленному расписанию. Записаться на секцию можно в территориальном центре социального обслуживания своего района.

Перед каждой тренировкой сертифицированные инструкторы – сотрудники Мосприроды проводят разминку, а также вручают участникам необходимый инвентарь – специальные палки. Сразу после этого начинается обучение технике ходьбы. На протяжении всего маршрута сопровождающие рассказывают о местности, где проходит занятие.

Так, встречи организовывают в природно-историческом парке "Битцевский лес". Для жителей района Ясенево они проходит в понедельник и среду в 11:00, а для жителей Конькова во вторник и четверг в 11:00. Узнать подробности можно по телефону: +7 (495) 426-00-22.

Жители района Северное Бутово могут заниматься в Бутовском лесопарке по вторникам и четвергам в 12:00. А жители Южного Бутова в эти же дни в 10:00. Узнать подробности можно по телефонам: +7 (916) 306-56-50, +7 (499) 643-38-43.

На природных территориях "Тропарево" и "Теплый Стан" проходят занятия для жителей района Теплый Стан по вторникам и четвергам в 09:30 (телефон для информации: +7 (495) 33-35-38).

Также по вторникам и четвергам в 10:00 жителей Бирюлева Восточного ждут в Бирюлевском дендропарке (телефон для информации: +7 (495) 326-46-74).

Жители района Рязанский могут заниматься скандинавской ходьбой по вторникам и четвергам в 13:00 в "Кузьминках-Люблине". Узнать подробности можно по телефону: +7 (495) 377-35-93.

По средам и пятницам в 09:00 для занятий на природной территории "Измайлово" ждут жителей района Измайлово. В эти же дни в 10:30 там же пройдут занятия для жителей Гольяново (телефон для информации: +7 (499) 367-89-18).

Ранее сообщалось, что участники проекта "Московское долголетие" посетили более четырех тысяч занятий с начала августа. Кружки и секции проводят 363 организации. Для участников проекта открыты более 1,5 тысячи групп по спортивным, техническим и интеллектуальным направлениям.

