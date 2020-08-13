В Парке Горького отремонтировали танцплощадку на набережной

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Комплексный ремонт танцевальной площадки, расположенной на набережной, завершился в Парке Горького. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

В пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы напомнили, что еженедельно в парке проходят танцевальные мастер-классы для любителей и профессионалов.

"Именно поэтому танцпол должен соответствовать высоким стандартам качества, чтобы посетителям было комфортно наслаждаться танцевальными вечерами", – объяснили в ведомстве.

На площадке у Андреевского моста обновили деревянный настил и нанесли на него как антисептик, так и огнебиозащитный раствор. Кроме того, танцпол теперь стал кораллового цвета.

Специалисты также отремонтировали участок прогулочной зоны у танцпола. Они привели в порядок парапет и провели расшивку швов гранитной облицовки. Кроме того, здесь очистили гранитные поверхности и металлические несущие конструкции.

В Парке Горького танцами можно заниматься на Пушкинской набережной и в ряде других мест. В первом случае в распоряжении танцоров сразу три настила, разделенных по стилям. Кроме того, занятия организованы на Центральной аллее и в парке искусств "Музеон".

Ранее Мосгорпарк объявил о запуске серии бесплатных тренировок в парках города. Программа стартует с 15 августа, занятия будут проводить по субботам, с 10:00. Посетить можно будет карате, танцы, йогу и фитнес.

