Новый осенний квест приготовили парки столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Мосгорпарк продолжает традицию проведения сезонных квестов под названием "Я шагаю по паркам". Горожанам потребуется выполнить 15 заданий, побывав в парках, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В программу прогулки включили полтора десятка парков, в том числе новые и открывшиеся после благоустройства по программе "Мой район". Для прохождения квеста жителям столицы надо найти указанные в задании достопримечательности или живописные места и сделать фотографию на их фоне. Потом кадры нужно выложить в социальных сетях "ВКонтакте", Facebook или Instagram, сопроводив хештэгами #ЯшагаюПоПаркам и #МойРайон.

Помимо того, надо указать ссылку на страницу Мосгорпарка. В дальнейшем можно будет принять участие в розыгрыше призов, а также ответить на вопросы, посвященные достопримечательностям.

"Это не только шанс что-то выиграть, но и прекрасная возможность узнать как можно лучше московские парки, побывать в тех их уголках, где не приходилось бывать раньше", – сказали представители Мосгорпарка. Письма со ссылками на записи и ответами ожидают по адресу pr@mosgor-park.ru до 12 октября включительно.

Найти маршруты с описанием локаций для съемок и вопросами можно на официальных страницах Мосгорпарка в социальных сетях.

Финалистов будут определять при помощи генератора случайных чисел. Среди них разыграют призы, в числе которых городской самокат, билеты на посещение самой высокой смотровой площадки и другие.

Ранее москвичей пригласили на бесплатные спортивные экскурсии в парках. Участникам необходимо иметь при себе справку об отсутствии противопоказаний для занятий скандинавской ходьбой.