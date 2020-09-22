В парке физкультуры и спорта на "Динамо" открыли спортивные площадки

Фото: предоставлено пресс-службой "ВТБ Арена Парк"
На "Динамо" в рамках масштабной реставрации парка физкультуры и спорта появились новые спортивные площадки. Торжественное открытие состоялось 19 сентября.
На церемонии присутствовали генеральный директор УК "Динамо" Андрей Лунтовский, глава управы района "Аэропорт" Иван Лысаков, заместитель председателя Центрального совета общества "Динамо" Николай Толстых, представители футбольного клуба "Динамо-Москва" и ветераны-динамовцы.
В обновленном парке для гостей были созданы спортивные кластеры с универсальным полем для игры в футбол, волейбол, баскетбол, с зоной для силовых упражнений и экстремальных видов спорта. В парке размещена экологичная детская площадка. По всей территории уложены покрытия паркового типа, беговые дорожки и тактильная плитка.
"В наших планах дальше развивать парк и наполнять его объектами, которые актуальны для гостей и местных жителей. В январе 2021 года начинается строительство спортивного сектора, в котором будут представлены футбол, хоккей, единоборства, волейбол, гимнастика, балет и зона рекреации. В течение двух лет облик парка физкультуры и спорта "Динамо" будет сформирован окончательно, но уже сейчас он становится излюбленным местом для отдыха как жителей района, так и города", – рассказал Андрей Лунтовский.
Реконструкция парка проводилась по чертежам советского периода. По изображениям 30-х годов была воссоздана точная копия фонтанной аллеи, в том числе посажено более сотни деревьев и кустарников, за которыми ведется тщательный уход.
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