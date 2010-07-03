Лучший вратарь XX века. Со дня рождения Льва Яшина исполнилось 90 лет

Фото: ТАСС/Игорь Уткин

Легендарному футболисту Льву Яшину 22 октября исполнилось бы 90 лет. Ушедший из жизни в 1990-м году Яшин является лучшим вратарем XX века по версии Международной федерации футбола.

За свою карьеру он пять раз выигрывал чемпионат СССР, был победителем чемпионата Европы и серебряным призером континентального первенства. Кроме того, он выступал в трех финальных раундах чемпионатов мира и стал единственным голкипером в истории, завоевавшим "Золотой мяч". Ни до, ни после ни один вратарь в мире не удостаивался этой чести.

Как рассказал телеканалу "Мир 24" заслуженный мастер спорта СССР Эдуард Малофеев, Яшина считали не просто защитником ворот, но и защитником Отечества.

"Многие воспринимали Яшина не только как футболиста, а что Яшин – наша слава боевая, Яшин – нашей юности полет. С футболом, с песнями в футболе, с радостью футбольной мы за Яшиным идем", – подчеркнул он.

Яшин всю свою жизнь играл за московское "Динамо". В 18 лет его заметил тренер клуба Аркадий Чернышов. Правда, сперва футболист на воротах стоять не хотел, но из-за роста под метр девяносто его определили именно голкипером.

Однажды, после неудачной игры против команды "Трактор", один из высокопоставленных чиновников захотел выгнать Яшина из клуба, и именно тогда футболист решил остаться в команде вратарем любой ценой. Причем Лев Яшин – первый, кто вышел за пределы штрафной площадки и стал помогать остальным игрокам.

Во всем мире советского голкипера называли Черной пантерой либо Черным пауком. Первое прозвище он получил за всегда черную вратарскую форму, подвижность и акробатические прыжки, второе – за длинные руки, достающие самые неберущиеся мячи.

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В честь памятной даты Российский футбольный союз (РФС) и сборная России по футболу установили в качестве заглавной фотографии в официальных аккаунтах в социальных сетях фото вратаря сборной СССР и московского "Динамо".

В Москве 22 октября пройдет товарищеский матч между "Динамо" и "Сборной страны" с участием звезд отечественного футбола разных лет. Игра будет посвящена 90-летнему юбилею советского вратаря.

Футбольный матч состоится в манеже ЦСКА в 15:30. Среди игроков будут Ринат Дасаев и Андрей Тихонов. Ворота "Динамо" будет защищать внук Льва Яшина Василий Фролов.

Также ветераны отечественного футбола соберутся на Ваганьсковском кладбище и возложат цветы на могилу одного из величайших футболистов XX века по версии World Soccer.

Кроме того, матчи ближайших туров Российской премьер лиги, Футбольной национальной лиги и Профессиональной футбольной лиги будут посвящены памяти Яшина. Встречи начнутся с торжественного объявления заслуг и регалий вратаря, а также с видеоролика в честь его юбилея.

В ноябре на экраны должен выйти фильм "Лев Яшин. Вратарь моей мечты". В фильме идет повествование о жизни советского вратаря московского футбольного клуба "Динамо" и сборной страны. История погружает зрителей в 1962 год, когда в проигрыше сборной СССР на чемпионате мира в Чили обвинили вратаря московского "Динамо". Режиссером фильма выступил Василий Чигинский. Главную роль в картине сыграл Александр Фокин.