Лучший вратарь XX века. Со дня рождения Льва Яшина исполнилось 90 лет

Фото: ТАСС/Игорь Уткин
Легендарному футболисту Льву Яшину 22 октября исполнилось бы 90 лет. Ушедший из жизни в 1990-м году Яшин является лучшим вратарем XX века по версии Международной федерации футбола.
За свою карьеру он пять раз выигрывал чемпионат СССР, был победителем чемпионата Европы и серебряным призером континентального первенства. Кроме того, он выступал в трех финальных раундах чемпионатов мира и стал единственным голкипером в истории, завоевавшим "Золотой мяч". Ни до, ни после ни один вратарь в мире не удостаивался этой чести.
Как рассказал телеканалу "Мир 24" заслуженный мастер спорта СССР Эдуард Малофеев, Яшина считали не просто защитником ворот, но и защитником Отечества.
"Многие воспринимали Яшина не только как футболиста, а что Яшин – наша слава боевая, Яшин – нашей юности полет. С футболом, с песнями в футболе, с радостью футбольной мы за Яшиным идем", – подчеркнул он.
Яшин всю свою жизнь играл за московское "Динамо". В 18 лет его заметил тренер клуба Аркадий Чернышов. Правда, сперва футболист на воротах стоять не хотел, но из-за роста под метр девяносто его определили именно голкипером.
Однажды, после неудачной игры против команды "Трактор", один из высокопоставленных чиновников захотел выгнать Яшина из клуба, и именно тогда футболист решил остаться в команде вратарем любой ценой. Причем Лев Яшин – первый, кто вышел за пределы штрафной площадки и стал помогать остальным игрокам.
Во всем мире советского голкипера называли Черной пантерой либо Черным пауком. Первое прозвище он получил за всегда черную вратарскую форму, подвижность и акробатические прыжки, второе – за длинные руки, достающие самые неберущиеся мячи.
В честь памятной даты Российский футбольный союз (РФС) и сборная России по футболу установили в качестве заглавной фотографии в официальных аккаунтах в социальных сетях фото вратаря сборной СССР и московского "Динамо".
В Москве 22 октября пройдет товарищеский матч между "Динамо" и "Сборной страны" с участием звезд отечественного футбола разных лет. Игра будет посвящена 90-летнему юбилею советского вратаря.
Футбольный матч состоится в манеже ЦСКА в 15:30. Среди игроков будут Ринат Дасаев и Андрей Тихонов. Ворота "Динамо" будет защищать внук Льва Яшина Василий Фролов.
Также ветераны отечественного футбола соберутся на Ваганьсковском кладбище и возложат цветы на могилу одного из величайших футболистов XX века по версии World Soccer.
Кроме того, матчи ближайших туров Российской премьер лиги, Футбольной национальной лиги и Профессиональной футбольной лиги будут посвящены памяти Яшина. Встречи начнутся с торжественного объявления заслуг и регалий вратаря, а также с видеоролика в честь его юбилея.
В ноябре на экраны должен выйти фильм "Лев Яшин. Вратарь моей мечты". В фильме идет повествование о жизни советского вратаря московского футбольного клуба "Динамо" и сборной страны. История погружает зрителей в 1962 год, когда в проигрыше сборной СССР на чемпионате мира в Чили обвинили вратаря московского "Динамо". Режиссером фильма выступил Василий Чигинский. Главную роль в картине сыграл Александр Фокин.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: