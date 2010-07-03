Матч с участием звезд футбола разных лет пройдет в честь юбилея Льва Яшина

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В Москве 22 октября пройдет товарищеский матч между "Динамо" и "Сборной страны" с участием звезд отечественного футбола разных лет. Игра будет посвящена 90-летнему юбилею советского вратаря Льва Яшина, сообщает пресс-служба РФС.

Футбольный матч состоится в манеже ЦСКА в 15:30. Среди игроков будут Ринат Дасаев и Андрей Тихонов. Ворота "Динамо" будет защищать внук Льва Яшина Василий Фролов.

Также в этот день ветераны отечественного футбола соберутся на Ваганьсковском кладбище и возложат цветы на могилу одного из величайших футболистов XX века по версии World Soccer.

Кроме того, матчи ближайших туров Российской премьер лиги, Футбольной национальной лиги и Профессиональной футбольной лиги будут посвящены памяти Яшина. Встречи начнутся с торжественного объявления заслуг и регалий вратаря, а также с видеоролика в честь его юбилея.

Ушедший из жизни в 1990-м году Яшин является лучшим вратарем XX века по версии Международной федерации футбола. За свою карьеру он пять раз выигрывал чемпионат СССР, был победителем чемпионата Европы и серебряным призером континентального первенства. Кроме того, он выступал в трех финальных раундах чемпионатов мира и стал единственным вратарем в истории, завоевавшим "Золотой мяч".

В ноябре на экраны должен выйти фильм "Лев Яшин. Вратарь моей мечты". В фильме идет повествование о жизни советского вратаря московского футбольного клуба "Динамо" и сборной страны. История погружает зрителей в 1962 год, когда в проигрыше сборной СССР на чемпионате мира в Чили обвинили вратаря московского "Динамо".

Режиссером фильма выступил Василий Чигинский. Главную роль в картине сыграл Александр Фокин.

