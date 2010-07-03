В Сети появился трейлер фильма о Льве Яшине

В Сети появился трейлер фильма об известном советском вратаре Льве Яшине.

Кинолента называется "Лев Яшин. Вратарь моей мечты". В фильме идет повествование о жизни советского вратаря московского футбольного клуба "Динамо" и сборной страны. История погружает зрителей в 1962 год, когда в проигрыше сборной СССР на чемпионате мира в Чили обвинили вратаря московского "Динамо".

Режиссером фильма выступил Василий Чигинский. Главную роль в картине сыграл Александр Фокин. Ожидается, что на широких экранах картина появится уже в этом году.

Видео: Youtube/Film Fans

Ушедший из жизни в 1990-м году Яшин является лучшим вратарем XX века по версии Международной федерации футбола. За свою карьеру он пять раз выигрывал чемпионат СССР, был победителем чемпионата Европы и серебряным призером континентального первенства. Кроме того, он выступал в трех финальных раундах чемпионатов мира и стал единственным вратарем в истории, завоевавшим "Золотой мяч".

