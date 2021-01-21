Роналду стал лучшим бомбардиром в истории футбола

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Футболист итальянского футбольного клуба "Ювентус" Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории мирового футбола. Португалец вышел на чистое первое место по количеству голов в официальных матчах.

В среду, 20 января, Роналду открыл счет в матче за Суперкубок Италии против "Наполи". Этот гол стал для форварда 760-м в карьере за клубы и сборную.

Таким образом, Роналду побил рекорд экс-нападающего сборных Австрии и Чехословакии Йозефа Бицана, пишет ТАСС.

Роналду перешел в "Ювентус" в июле 2018 года. Ранее он выступал за испанский "Реал", английский "Манчестер Юнайтед" и португальский "Спортинг". Футболист 5 раз становился обладателем приза "Золотой мяч". Кроме того, Роналду является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы и победителем Лиги наций.

Ранее форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории футбола по голам за один клуб. По этому показателю аргентинский футболист обошел трехкратного чемпиона мира в составе сборной Бразилии Пеле.