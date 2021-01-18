"Атлетик" победил "Барселону" в финале Суперкубка Испании по футболу

Фото: AP/TASS/Miguel Morenatti

"Атлетик" из Бильбао победил каталонскую "Барселону" в финале Суперкубка Испании по футболу. Игра прошла в Севилье и завершилась со счетом 3:2.

В составе победителей голы забили Оскар де Маркос (42-я минута), Асьер Вильялибре (90) и Иньяки Уильямс (93). У "Барселоны" дважды отличился Антуан Гризманн (40-я и 77-я минуты).

В концовке второго дополнительного тайма капитан "Барселоны" Лионель Месси был удален с поля.

Добавляется, что "Атлетик" в третий раз в своей истории выиграл Суперкубок Испании.

Ранее итальянский футбольный клуб "Аталанта" победила "Кальяри". Игра прошла в рамках 1/8 финала Кубка Италии. Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук забил гол на 43-й минуте встречи.