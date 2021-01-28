Роналду могут наказать за нарушение карантинных мер

28 января, 21:11
Фото: instagram.com/cristiano
Футболист Криштиану Роналду вместе с супругой Джорджиной Родригес стали участниками очередного скандала из-за нарушения антиковидных правил. Об этом сообщает "Газета.ру".
По сообщениям СМИ, спортсмен с женой отправились праздновать день рождения последней на горнолыжный курорт Курмайор, который располагается в регионе Валле-д’Аоста Италии. При этом данная территория имеет оранжевый статус по коронавирусу, как и регион Пьемонт, где находился Роналду до этого. По правилам страны, это означает, что покидать такие места по личным причинам запрещено.
Также уточняется, что молодая пара проживала в закрытом из-за COVID-19 отеле.
О местоположении Роналду с супругой стало известно из видео в соцсетях, которое вскоре было удалено.
За данные нарушения футболисту и гостинице может грозить штраф. Решение о наказании примут карабинеры группы Аоста, которые ведут расследование.
Ранее Криштиану Роналду назвал полной ерундой ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию.
А до этого спортсмен вновь сдал положительный тест на COVID-19. Сообщалось, что 35-летний футболист пропустил два матча чемпионата Италии.
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