Итальянский министр спорта обвинил Роналду в нарушении карантина

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Министр спорта Италии Винченцо Спадафора обвинил футболиста Криштиану Роналду, у которого был выявлен коронавирус, в нарушении условий карантина, передает News.ru.

Министр заявил, что решение футболиста покинуть расположение клуба "Ювентус" и несоблюдение предписанных ему мер из-за COVID-19 вместе с одноклубниками противоречат правилам.

На прошлой неделе в федерации футбола Португалии сообщили о выявленной коронавирусной инфекции у футболиста Криштиану Роналду.

Сообщалось, что в момент получения анализов спортсмен находился в расположении национальной сборной Португалии, однако позднее вернулся в Турин для соблюдения самоизоляции.

Согласно регламенту UEFA, из-за коронавируса футболист не сможет выступить в матче группового этапа Лиги чемпионов "Ювентус" – "Барселона".