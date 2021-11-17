Врио вице-губернатора Владимирской области предъявили обвинение в коррупции

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Временно исполняющему обязанности вице-губернатора Владимирской области Григорию Вишневскому предъявили обвинение в получении 600 тысяч рублей в качестве взятки. Об этом сообщает ТАСС.

"В отношении Вишневского 17 ноября 2021 года вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении указанного преступления, предусмотренного пунктом "в" части 5 статьи 290 УК РФ", – заявил представитель следствия на заседании суда.

Вишневский был задержан правоохранительными органами 16 ноября. Сообщалось, что задержание произошло в рамках дела о получении взятки при строительстве школы во время работы экс-главы региона Владимира Сипягина.

В администрации региона также были проведены следственные действия.