Задержан врио вице-губернатора Владимирской области – СМИ

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Временно исполняющий обязанности вице-губернатора Владимирской области Григорий Вишневский задержан правоохранительными органами. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник во властных структурах.

По имеющийся информации, в администрации региона были проведены следственные действия.

Как утверждается в сообщениях некоторых СМИ, задержание Вишневского произошло в рамках дела о получении взятки при строительстве школы во время работы экс-главы региона Владимира Сипягина.

Григорий Вишневский был назначен на пост врио заместителя губернатора Владимирской области 18 марта текущего года. Он занимался вопросами социального развития региона.

Ранее главу администрации города Белогорск Игоря Ипатко задержали в Крыму при получении взятки. Операцию провели сотрудники ФСБ.

В свою очередь, глава региона Сергей Аксенов поблагодарил правоохранителей за высокий профессионализм и верность долгу.