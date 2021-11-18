Глава Крыма сообщил о следственных действиях в отношении министра культуры региона

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Правоохранительные органы проводят следственные действия в отношении министра культуры Крыма Арины Новосельской. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

"Это часть системной работы по контролю за деятельностью должностных лиц всех уровней", – написал Аксенов.

Он выразил уверенность, что правоохранители разберутся в данной ситуации и сделают выводы в соответствии с законодательством.

Ранее министр культуры Крыма Арина Новосельская произнесла нецензурную реплику во время совещания, где рассматривался ход работ на объектах культуры.

В связи с инцидентом было инициировано служебное расследование, однако Аксенов решил не увольнять министра за данный эпизод.