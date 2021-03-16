Аксенов решил не увольнять министра культуры Крыма за мат на совещании

Фото: ТАСС/Стоян Васев
Глава Крыма Сергей Аксенов решил судьбу министра культуры полуострова Арины Новосельской, которая материлась во время совещания, сообщает РИА Новости. По его словам, увольнять он ее не собирается.
"Что же теперь, а если завтра [кто-то] по телефону или в коридоре что-то сказал? Это не антигосударственное, точно ничье личное достоинство оскорблено не было", – сказал Аксенов.
Он добавил, что сам периодически переходит на ругань. В то же время, по его мнению, чиновнице не следует использовать мат.
"Плохо, что министр культуры знает такие слова", – заключил глава Крыма.
Ранее сообщалось, что министр культуры Крыма Арина Новосельская произнесла нецензурную реплику во время совещания, где рассматривался ход работ на объектах культуры. В связи с инцидентом было инициировано служебное расследование.
Позже Новосельская рассказала, что нецензурно выругалась из-за неполадок с техникой. Министр принесла извинения за свое поведение и отметила, что переживает из-за этой ситуации "больше всех".
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