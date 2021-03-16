Аксенов решил не увольнять министра культуры Крыма за мат на совещании

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Глава Крыма Сергей Аксенов решил судьбу министра культуры полуострова Арины Новосельской, которая материлась во время совещания, сообщает РИА Новости. По его словам, увольнять он ее не собирается.

"Что же теперь, а если завтра [кто-то] по телефону или в коридоре что-то сказал? Это не антигосударственное, точно ничье личное достоинство оскорблено не было", – сказал Аксенов.

Он добавил, что сам периодически переходит на ругань. В то же время, по его мнению, чиновнице не следует использовать мат.

"Плохо, что министр культуры знает такие слова", – заключил глава Крыма.

Ранее сообщалось, что министр культуры Крыма Арина Новосельская произнесла нецензурную реплику во время совещания, где рассматривался ход работ на объектах культуры. В связи с инцидентом было инициировано служебное расследование.

Позже Новосельская рассказала, что нецензурно выругалась из-за неполадок с техникой. Министр принесла извинения за свое поведение и отметила, что переживает из-за этой ситуации "больше всех".