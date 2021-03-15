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Москва 24

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Общество

19:02

Губернатор Подмосковья раскрыл "эмоциональный секрет"

власть общество

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время разговора с блогером Ариной Ростовской рассказал, что иногда допускает в своей речи нецензурные выражения. Запись беседы опубликовал телеканал "360".

"Да. Бывают моменты эмоциональные, особенно в спорте", – ответил Воробьев на вопрос блогера об использовании мата в неформальной обстановке.

По мнению губернатора, обсценная лексика иногда помогает выразить чувства, но он считает, что ее нельзя использовать для оскорбления и унижения других людей.

Ранее сообщалось, что министр культуры Крыма Арина Новосельская произнесла нецензурную реплику во время совещания, где рассматривался ход работ на объектах культуры. В связи с инцидентом было инициировано служебное расследование.

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