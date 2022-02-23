Мигрантов могут начать высылать из России за пьяное вождение, экстремизм и коррупцию

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В России могут начать высылать мигрантов за пьяное вождение или коррупцию. С таким предложением выступает министерство внутренних дел РФ. Полный список административных правонарушений, за которые иностранным гражданам грозит высылка из страны, определят в новом проекте КоАП.

Комплексный проект, подготовленный МВД России, предлагает установить новые механизмы по осуществлению контроля за пребыванием в стране мигрантов. Действующие в настоящий момент в стране меры по выдворению за пределы РФ и депортации в нем объединяют в понятие "высылка за пределы России".

Для реализации законопроекта корреспондирующие изменения внесут в ряд иных законодательных актов, в том числе и Кодекс административных правонарушений.

"В связи с этим предполагается пересмотр отдельных составов административных правонарушений в сфере миграции, а также установление административной ответственности для иностранных граждан в виде высылки (взамен существующего административного выдворения) не только за миграционные правонарушения, но и за совершение иных административных правонарушений, составы которых будут определены проектом нового КоАП, разрабатываемого Минюстом России", – цитирует ТАСС пресс-центре ведомства.

В МВД рассказали, что в новом кодексе подобные составы административных правонарушений будут определять как "грубые". К ним планируют отнести экстремистскую и террористическую деятельность, коррупцию, оборот оружия и наркотиков, а также действия, посягающие на общественную безопасность, нарушение правопорядка в общественных местах и пьяное вождение.

Предусмотрена высылка иностранцев из России и за административные правонарушения, наказанием за совершение которых является лишение специального права.

В министерстве внутренних дел подчеркнули, что при проработке вопроса о расширении составов правонарушений, предусматривающих наказание в виде высылки из страны, будут в первую очередь учитывать "грубые" правонарушения.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в отношении нелегальных мигрантов и тех, кто нарушает российские законы, должны быть приняты жесткие меры. Строгое наказание должно быть предусмотрено для преступных группировок, которые строят бизнес на нелегальной миграции. По мнению главы государства, служить поводом для высылки из России с последующим запретом на въезд могут любые проявления экстремизма, нарушения правопорядка и незаконная трудовая деятельность.