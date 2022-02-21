В России предложили выдавать полисы ОМС детям мигрантов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Председатель киргизского парламента Талант Мамытов предложил выдавать российские полисы обязательного медицинского страхования (ОМС) детям мигрантов. Об этом сообщает "Парламентская газета".

Мамытов отметил, что сегодня полис могут получить только приезжающие в РФ на официальные заработки.

"Вызывает глубокую озабоченность, что большинство членов их семей, особенно дети, не наблюдаются у врачей годами. Уверен, что и в этих вопросах наши страны найдут компромиссное решение", – добавил политик.

Также он предложил амнистировать тех, кто совершил два административных правонарушения. По словам Мамытова, граждане Кыргызстана содержат свои семьи честным трудом.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тема нелегальной миграции в России требует особого внимания властей. По его словам, мигрантов Россия приветствует, а среда нелегальных мигрантов сопровождается повышенным уровнем преступности.

