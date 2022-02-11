В Союзе таджикистанцев прокомментировали запрет на работу мигрантов в Калужской области

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Решение о запрете на работу мигрантов в общепите и перевозках Калужской области негативно скажется на жителях региона. Об этом заявил председатель Союза таджикистанцев России Абдулло Давлатов в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".
По мнению Давлатова, если мигранты уйдут из этих сфер, то услуги и товары значительно подорожают.
"Я не знаю, национализм это, идиотизм или что. Надо искоренить первопричины, а не на ветках этих проявлений показывать свой патриотизм пресловутый, играть на чувствах коренного населения и себе зарабатывать политические очки", – отметил председатель союза.
Давлатов также раскритиковал решение губернатора Калужской области выйти из программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию проживающих за рубежом соотечественников. Он напомнил, что программу разработали для создания множества рабочих мест.
"Теперь губернатор на волне патриотизма хочет закрывать эту программу, флаг ему в руки. Другие регионы не откажутся от мигрантов. Он будет рубить сук, на котором сидит Калужская область, потом ему аукнется это", – выразил мнение Давлатов.
Ранее Владислав Шапша сообщил, что в регионе введут запрет на привлечение иностранцев по патентам в торговлю, пассажирские перевозки, кадровые агентства и заведения общественного питания. У работодателей будет три месяца на урегулирование этого вопроса с сотрудниками.
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