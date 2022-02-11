Медведев заявил о необходимости контроля над этническими анклавами

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Необходимо вводить дополнительный контроль над этническими анклавами, которые часто становятся очагами преступности. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он отметил, что риск образования таких анклавов существует в местах компактного проживания мигрантов.

"Это мировая проблема. У нас она тоже присутствует в полном объеме", – цитирует Медведева "Интерфакс".

По его словам, этнические анклавы представляют собой маленькие государства в государстве, которые живут по собственным законам. Медведев подчеркнул, что без должного контроля такие сообщества становятся очагом экстремистских и террористических настроений.

"Тем более что отношения между обитателями таких районов и местными жителями весьма настороженные, зачастую бывают враждебные. Для вспышки раздражения хватает буквально ничтожного повода", – поделился Медведев.

Замглавы Совбеза призвал усилить контроль в таких микрорайонах и поселениях. По его мнению, на сегодняшний день недостаточно существующих мер.

Медведев добавил, что часто администрации муниципалитетов не владеют информацией о миграционных потоках.

"Типа это все не наша задача, это пусть правоохранительные органы занимаются, другие структуры федеральные или как минимум региональные. И от задач просто устраняются, не взаимодействуют с органами внутренних дел и контролирующими структурами", – пояснил зампредседателя Совбеза.

Он также отметил похожий настрой и у региональных властей. При этом Медведев назвал такую ситуацию недопустимой.

Ранее Медведев заявил, что медицинское освидетельствование мигрантов, въезжающих в Россию, должно стать обязательным. По его словам, эти вопросы имеют особое значение в сегодняшней эпидемиологической обстановке. Замглавы Совбеза подчеркнул, что подход к разным категориями мигрантов должен быть гибким и дифференцированным.

