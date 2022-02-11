Медосвидетельствование мигрантов должно стать обязательным в РФ – Медведев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Медицинское освидетельствование мигрантов, въезжающих в Россию, должно стать обязательным. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, эти вопросы имеют особое значение в сегодняшней эпидемиологической обстановке.

"Важно, чтобы они (мигранты. – Прим. ред.) не были источником инфекционных и социально опасных болезней", – цитирует Медведева ТАСС.

Замглавы Совбеза подчеркнул, что подход к разным категориями мигрантов должен быть гибким и дифференцированным. По его мнению, также нужно сделать все процедуры комфортными и разумными.

"Они должны распространяться на всех, даже если это будут несколько иные процедуры, применительно к отдельным категориям", – сказал Медведев.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что в регионе введут запрет на привлечение иностранцев по патентам в торговлю, пассажирские перевозки, кадровые агентства и заведения общественного питания.

