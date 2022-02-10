Путин создал межведомственную комиссию Совбеза по миграционной политике

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин образовал межведомственную комиссию Совбеза по миграционной политике. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, создание комиссии нацелено на выполнение задач по обеспечению национальной безопасности РФ в миграционной сфере и регулирование миграционных процессов в интересах социально-экономического развития страны. Кроме того, комиссия будет координировать деятельность различных органов власти и организаций при реализации государственной миграционной политики.
Новую структуру возглавит зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.
Ранее Сергей Собянин пообещал усилить контроль за нарушающими порядок мигрантами на фоне массовых драк и других участившихся правонарушений с их стороны. По его словам, большинство приезжающих из стран СНГ добросовестно трудятся и ведут себя законопослушно, однако тем из них, кто нарушает общественный порядок, в Москве не рады, поэтому их ждут самые серьезные последствия.
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