Путин создал межведомственную комиссию Совбеза по миграционной политике

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Владимир Путин образовал межведомственную комиссию Совбеза по миграционной политике. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, создание комиссии нацелено на выполнение задач по обеспечению национальной безопасности РФ в миграционной сфере и регулирование миграционных процессов в интересах социально-экономического развития страны. Кроме того, комиссия будет координировать деятельность различных органов власти и организаций при реализации государственной миграционной политики.



Новую структуру возглавит зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

Ранее Сергей Собянин пообещал усилить контроль за нарушающими порядок мигрантами на фоне массовых драк и других участившихся правонарушений с их стороны. По его словам, большинство приезжающих из стран СНГ добросовестно трудятся и ведут себя законопослушно, однако тем из них, кто нарушает общественный порядок, в Москве не рады, поэтому их ждут самые серьезные последствия.