В Калужской области мигрантам запретят работать в перевозках и общепите

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что в регионе введут запрет на привлечение иностранцев по патентам в торговлю, пассажирские перевозки, кадровые агентства и заведения общественного питания. Об этом губернатор написал в своем телеграм-канале.

"У работодателей будет три месяца на урегулирование этого вопроса с сотрудниками", – отметил Шапша.

Также он сообщил, что Калужская область выходит из программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников из-за рубежа.

11 февраля Шапша внепланово посетил местный миграционный центр, где пообщался с одним из трудовых мигрантов. Тот, по его словам, не мог произнести по-русски ни слова, при этом имел сертификат о знании языка.

