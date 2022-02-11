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регионы

11 февраля, 12:09

Калужская область выходит из программы по переселению соотечественников

регионы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Калужская область выходит из программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников из-за рубежа. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

"Это заблокирует возможность получать гражданство в упрощенном порядке для уроженцев Средней Азии", – объяснил он.

11 февраля Шапша внепланово посетил местный миграционный центр, где пообщался с одним из трудовых мигрантов. Тот, по его словам, не мог произнести по-русски ни слова, при этом имел сертификат о знании языка. После этого губернатор заявил, что теперь все иностранцы с фиктивными сертификатами о знании русского языка будут направляться на проверку из ММЦ в органы внутренних дел.

Ранее Владимир Путин заявил, что миграционная политика является одной из важнейших тем для экономики страны и социального самочувствия россиян. Он отметил, что строительный комплекс РФ нуждается в иностранной рабочей силе, и в то же время признал уместность беспокойства некоторых граждан по поводу мигрантов.

По словам президента, необходимо совместно со странами СНГ работать над тем, чтобы приезжающие на работу в Россию учили язык и законы, а также понимали свои права.

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