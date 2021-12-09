Путин прокомментировал ситуацию с мигрантами в России

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Миграционная политика является одной из важнейших тем для экономики и социального самочувствия россиян, заявил Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Президент отметил, что строительный комплекс и строительный сектор экономики нуждаются в иностранной рабочей силе, о чем неоднократно докладывал зампредседателя правительства Марат Хуснуллин.
При этом Путин выразил согласие с теми, кто высказывает озабоченность на этот счет. По его словам, необходимо совместно со странами СНГ работать над тем, чтобы приезжающие на работу в Россию учили язык и законы, а также понимали свои права. Такая работа уже ведется с рядом стран, в частности с Узбекистаном, Таджикистаном, Киргизией и Казахстаном.
"Один из таких разговоров состоялся совсем недавно в ходе визита в нашу страну президента Узбекистана, который сказал, что и Узбекистан заинтересован в том, чтобы люди, которые приезжают к нам на работу, были готовы к этой работе, готовы со своей стороны государственные органы, скажем, Узбекистана, содействовать этому процессу", – отметил Путин.
Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил о необходимости кодификации миграционного законодательства и введения обязательной геномной регистрации всех въезжающих в Россию трудовых мигрантов из ближнего зарубежья.
По его мнению, данные меры ужесточают контроль над миграционными процессами. Ожидается, что это поставит дополнительный барьер для проникновения на российский рынок труда криминальных элементов.
Столичные власти заявили о необходимости сокращения числа трудовых мигрантов
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