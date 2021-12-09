Путин прокомментировал ситуацию с мигрантами в России

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Миграционная политика является одной из важнейших тем для экономики и социального самочувствия россиян, заявил Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Президент отметил, что строительный комплекс и строительный сектор экономики нуждаются в иностранной рабочей силе, о чем неоднократно докладывал зампредседателя правительства Марат Хуснуллин.

При этом Путин выразил согласие с теми, кто высказывает озабоченность на этот счет. По его словам, необходимо совместно со странами СНГ работать над тем, чтобы приезжающие на работу в Россию учили язык и законы, а также понимали свои права. Такая работа уже ведется с рядом стран, в частности с Узбекистаном, Таджикистаном, Киргизией и Казахстаном.

"Один из таких разговоров состоялся совсем недавно в ходе визита в нашу страну президента Узбекистана, который сказал, что и Узбекистан заинтересован в том, чтобы люди, которые приезжают к нам на работу, были готовы к этой работе, готовы со своей стороны государственные органы, скажем, Узбекистана, содействовать этому процессу", – отметил Путин.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил о необходимости кодификации миграционного законодательства и введения обязательной геномной регистрации всех въезжающих в Россию трудовых мигрантов из ближнего зарубежья.

По его мнению, данные меры ужесточают контроль над миграционными процессами. Ожидается, что это поставит дополнительный барьер для проникновения на российский рынок труда криминальных элементов.

