Медведев призвал не допустить появления в России этнических анклавов

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В России может возникнуть опасность возникновения этнических анклавов, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Медведева, в России нельзя допустить ситуацию, при которой иностранные граждане окажутся изолированы от остального общества. Кроме того, важно избежать маргинализации иностранцев.
"Примеров такого рода анклавов в мире предостаточно, и все они являются рассадниками преступности. Мы это прекрасно с вами понимаем", – сказал политик.
Медведев заявил, что особую опасность на сегодняшний день несут организованные этнические группировки. Он обратил внимание, что бесконтрольный поток беженцев из стран Ближнего Востока, Северной Африки, а также из Афганистана привел к серьезным проблемам в Европе.
"Это, конечно, провоцирует всплеск преступности, и конфликты на национальной и религиозной почве, и социальное напряжение в целом. Потому что этим недовольны коренные жители государств", – отметил Медведев.
По мнению зампреда Совета безопасности, в России необходимо создать дополнительные условия для адаптации иностранцев.
"Мы меры в этом направлении предпринимаем <...> регулярно, но все равно жизнь не стоит на месте, и вопросы цифрового управления миграционными процессами тоже стоят в повестке дня", – подытожил Медведев.
Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил о необходимости кодификации миграционного законодательства и введения обязательной геномной регистрации всех въезжающих в Россию трудовых мигрантов из ближнего зарубежья.
По его мнению, данные меры ужесточают контроль над миграционными процессами. Ожидается, что это поставит дополнительный барьер для проникновения на российский рынок труда криминальных элементов.
У трудовых мигрантов будут брать отпечатки пальцев
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