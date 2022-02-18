Песков считает, что тема нелегальной миграции требует особого внимания властей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Тема нелегальной миграции в России требует особого внимания властей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что мигрантов Россия приветствует, а среда нелегальных мигрантов сопровождается повышенным уровнем преступности.

"Поэтому совершенно естественно, что эта тема обсуждается на подобном высоком уровне", – цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее Владимир Путин заявил, что против нелегальных мигрантов и тех, кто нарушает российские законы, должны быть приняты жесткие меры.

До этого зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости ввести дополнительный контроль над этническими анклавами, которые часто становятся очагами преступности.

Он отметил, что риск образования таких анклавов существует в местах компактного проживания мигрантов. По его словам, этнические анклавы представляют собой маленькие государства в государстве, которые живут по собственным законам.

