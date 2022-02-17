Путин призвал высылать мигрантов из страны за экстремизм

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Против нелегальных мигрантов и тех, кто нарушает российские законы, должны быть приняты жесткие меры. Об этом заявил Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД РФ.

По его словам, самые строгие меры должны быть приняты в отношении преступных группировок, которые строят бизнес на нелегальной миграции.

"Любые проявления экстремизма, нарушения правопорядка и незаконная трудовая деятельность должны служить основанием для быстрого принятия и исполнения решений о высылке за пределы России и о запрете на въезд в нашу страну в будущем", – подчеркнул Путин.

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости ввести дополнительный контроль над этническими анклавами, которые часто становятся очагами преступности. Он отметил, что риск образования таких анклавов существует в местах компактного проживания мигрантов. По его словам, этнические анклавы представляют собой маленькие государства в государстве, которые живут по собственным законам.