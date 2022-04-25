Путин подписал указ об информсистеме против коррупции "Посейдон"

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Владимир Путин подписал указ о государственной информсистеме против коррупции "Посейдон". Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"В системе "Посейдон" содержится информация <...> о соблюдении (несоблюдении) ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции, лицами, на которых распространены такие ограничения, запреты и требования, в том числе персональные данные этих лиц", – говорится в указе.

Система введена в целях повышения эффективности деятельности по профилактике коррупционных и иных правонарушений. Ее координатором станет администрация президента, а оператором будет выступать Федеральная служба охраны.

Ранее Владимир Путин подписал закон, дающий государству право взыскивать через суд незаконные средства чиновников с банковских счетов. Незаконными будут признаваться средства, превышающие официальный доход чиновника за последние три года. Документ предполагает, что коррупционные деньги будут обращаться в пользу дохода государства.