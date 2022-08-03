Российским чиновникам могут запретить иметь недвижимость за рубежом

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Российским чиновникам, а также их семьям могут запретить иметь недвижимость на территории государств – членов НАТО и стран – кандидатов на вступление в Североатлантический альянс. Об этом со ссылкой на соответствующий законопроект сообщает газета "Известия".
Уточняется, что документ разработан депутатами от КПРФ. Как рассказал изданию один из авторов инициативы парламентарий Сергей Обухов, проект закона планируют внести в Госдуму на этой неделе. Он выразил надежду, что документ будет поддержан всеми фракциями и принят в осеннюю сессию.
"Мало просто так взять и провозгласить суверенитет. Его необходимо системно и последовательно обеспечивать по всем базовым параметрам. <...> У госаппарата не должно быть двойной лояльности. Ни гражданств, ни счетов, ни недвижимости и прочих "запасных аэродромов" за границей", – сказал Обухов.
По его словам, изменения планируется внести в список должностных лиц, установленный статьей 2 закона от 7 мая 2013 года, который фиксирует запрет на владение счетами за рубежом. В него, в частности, входят президент, депутаты, сенаторы, премьер-министр и федеральные министры, некоторые представители Счетной палаты, Центробанка, силовых органов и судов.
Как сообщил изданию депутат от "Единой России" Владимир Гутенев, наличие недвижимости в других странах может повлиять на объективность при принятии решений. По мнению парламентария, на государственной службе это крайне опасно.
Издание отмечает, что по итогам прошлого года никто из сотрудников Кремля и членов правительства не задекларировал недвижимости за рубежом, однако у некоторых депутатов и сенаторов есть такие иностранные активы.
В марте Владимир Путин потребовал от прокуроров активнее анализировать соответствие доходов и расходов чиновников. Глава государства выразил мнение, что надзорное ведомство должно уделить внимание борьбе с коррупцией прежде всего в таких сферах, как размещение и реализация гражданских и оборонных заказов. Также это касается сферы предоставления государственных услуг и использования муниципального и государственного имущества.
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